Сразу два водителя из Волжского оказались в больнице после ДТП, которое произошло в городе-спутнике 17 января. В обеденный час 22-летний автомобилист за рулем «Фольксваген Гольф» ехал по улице Карбышева со стороны Гвардейской в сторону улицы 40 лет Победы. В какой-то момент молодой человек то ли потерял управление над машиной, то ли специально решил пойти на обгон, но в итоге иномарка оказалась на полосе встречного движения.- После чего водитель совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 23-летнего водителя. В результате ДТП водители автомашин получили травмы, от госпитализации отказались, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Добавим, что за эти сутки инспекторы ГИБДД, которые работают в круглосуточном режиме, зафиксировали почти шестьсот нарушений ПДД, а также поймали 18 пьяный автомобилистов.