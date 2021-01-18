По традиции на Крещение Господне на водоемах Волгоградской области организуют места для крещенских купаний. В Волгограде в 2021 году купелей будет шесть, в области – 61.У каждой начиная с вечера 18 января будут дежурить медики, спасатели, правоохранители. При этом сразу несколько районов Волгоградской области отказались проводить массовые мероприятия на Крещение из-за коронавирусной угрозы. Ведь температура ночью местами опустится до минус 23 градусов. Первыми о решении оперативного штаба сообщили в Михайловке и Фролово, ссылаясь на рекомендации Роспотребнадзора, медиков и напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку.Также в списке мест расположений крещенских купелей в 2021 году отсутствуют традиционные точки в Новониколаевском и Киквидзенском районе. Не организуют купания на Крещение Господне и в Ольховском и Клетском районах Волгоградской области.- В период пандемии коронавируса крещенские купания, которые традиционно проходят вечером 18 января, могут привести к новому скачку распространения заболевания, - отмечают в администрации Фролово.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом и пневмонией не стоит окунаться в ледяную воду на Крещение. И вот почему