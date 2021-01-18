Авария с участием общественного транспорта произошла около восьми утра 18 января в Ворошиловском районе Волгограда. На пересечении улиц Ким и Рабоче-Крестьянской столкнулись две легковушки, при этом одну из них после удара отбросило на троллейбус №9, проезжавший мимо. К счастью, никто из пассажиров не пострадал, однако на время оформления аварии электротранспорту пришлось изменить маршрут.- Троллейбусы №9 и №15а работали в измененных границах через разворотное кольцо на остановке «Детский центр». В 8:35 движение по маршрутам было возобновлено в прежних границах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.Добавим, что ГИБДД Волгоградской области настоятельно просит автомобилистов соблюдать ПДД и ездить согласно погодным условиям. Это касается и пешеходов на проезжей части. В регионе местами сильные метели, снегопады и двадцатиградусные морозы.