Сегодня, 17 января, оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 4 летальных случаях, зарегистрированных за эти сутки. Всего число жертв коронавирусной инфекции – 540 человек. Их не удалось от спасти от вируса.Чаще всего у погибших есть сопутствующие хронические заболевания. У мужчины 64 лет, который страдал болезнью сердца, при госпитализации было среднее состояние, но несмотря на старания врачей, он умер в больнице. Скончался 60-летний житель Михайловки, которого лечили в ЦРБ. У 58-летней женщины также диагностировали ковид и привезли в ГБУЗ «ГБ №1» уже с двусторонней пневмонией. А 66-летнюю волжанку спасали врачи больницы имени Фишера, но женщина, к сожалению, не выжила.- Несмотря на оказываемую медицинскую помочь, в том числе в реанимации, пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - рассказали «КП-Волгоград» в оперштабе.