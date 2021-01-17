Волгоградцы переживают настоящую морозную зиму с метелями и минусовыми температурами. Скоро крещенские купания, и погода обещает быть соответствующей. Как рассказали «КП-Волгоград» Волгоградском ЦГМС, в Волгограде и области солнца будет мало из-за осадков: в разных районах региона ожидаются метели, снег от умеренного до сильного. Из-а того, что температура днем и ночью разная, на дорогах сохранится гололедица.- Ветер северо-восточный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы 12-14 м/с. Температура воздуха: ночью -12...-17º, местами -18...-23°, в отдельных южных -8...-12°; днем -10...-15º, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.В эти дни осторожными стоит быть всем: и автомобилистам сменить манеру вождения, и пешеходам ходить аккуратно, дамам забыть о каблуках, остерегаться сосулек и быть взаимовежливыми на проезжей части.