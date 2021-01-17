17 января в реке Ахтуба в Волгоградской области обнаружили тело пропавшего два дня назад 64-летнего рыбака. Вместе с ним утонул его старший брат. На месте происшествия нашли снасти, мужчины были в одежде, следов насильственной смерти нет.Напомним, родственники обратились в полицию и пояснили, что пенсионер и его брат уехали на маршрутке порыбачить, но домой не вернулись. Затем от очевидцев поступило сообщение, что некий мужчина, находившимся в 15 метрах от берега, провалился под лед, обратно не выбрался. Полицейские вместе со спасателями приступили к поискам. Оправдалась самые страшные предположения – мужчина погиб, а вместе с ним и его брат. Известно, что один пытался спасти другого, но и сам оказался под тонким льдом.- По факту гибели двух мужчин проводится проверка, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.