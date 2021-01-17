В рамках нацпроекта «Образование» в Волгограде и области приводят в порядок школьные спортзалы. Это уже не просто залы для занятий физкультурой, а многофункциональные центры. Еще 13 из них подготовят в 2021 году. Там смогут обучаться самбо, дзюдо, гимнастике и другим видам спорта более 3,5 тысяч детей.- Здесь будут заниматься школьники в рамках учебной и внеурочной деятельности. Кроме того, в свободное от занятий время на базе спортзалов будут функционировать кружки и секции для других жителей населенных пунктов, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.В программу попали Михайловка, Калач, Котельниково, Ленинск и другие районные школы области. Залы подготовят уже к началу следующего учебного года. Отметим, что с 2014 года отремонтировали более 130 спортзалов, а частности создали различные спортклубы по интересам.