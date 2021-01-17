В настоящий момент сотрудники полиции по Среднахтубинскому району Волгоградской области разыскивают 64-летнего мужчину, который ушел на рыбалку еще 15 января, по сей день домой не вернулся. Известно, что сам пропавший проживает в Волжском, в то утро отправился на берег Ахтубы.Когда к вечеру он не вернулся домой, родственники забили тревогу. Они не решили не ждать и сразу же пошли в полицию, так как на звонки пенсионер не отвечал. Но самое страшное, что очевидцы видели, как днем в нескольких метрах от берега под лед провалился мужчина и выбраться не смог. Эта версия сейчас проверяется.- После поступления заявления полицейскими была осмотрена прибрежная полоса реки, проведено обследование прилегающих строений, опрос жителей, с целью установления возможного нахождения рыбака, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.