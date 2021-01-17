Январские снегопады прибавили работы дорожным службам Волгоградской области: из-за ежедневных метелей приходится дежурить круглосуточно и задействовать сотни единиц техники. Так, вКак сообщили в мэрии, в Волгограде работают 60 спецмашин и дворники. За сутки им удалось обработать главные городские магистрали и тротуары. Всего же за четыре дня непогоды бригады вывезли более 2,5 тысяч кубов снега и использовали порядка 7 тысяч тонн реагентов.Что касается областных дорог, то их в усиленном режиме расчищают еще около 350 единиц техники. Больше всего намело в северных районах региона, а также в центральном и Заволжье.- В минувшие сутки использовано более двух тысяч тонн противогололедных реагентов. Специализированные областные службы задействовали 334 единицы техники: 257 КДМ и 77 автогрейдеров, колёсных тракторов и погрузчиков, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.