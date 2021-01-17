Трагедия произошла 16 января около двух часов днях в городе Камышине Волгоградской области. В одной из квартир нашли тело 68-летнего мужчины, который погиб в результате пожара. По какой причине случилось ЧП – пока неявно, это устанавливают эксперты пожарной лаборатории.Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, погибший проживал в восьмом микрорайоне в многоэтажном доме.- Горели домашние вещи на площади 3 квадратных метров. Пожарные расчеты 28-ой пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13.51 часов. К сожалению, есть пострадавший, - добавили в пресс-службе ведомства.Добавим, что в эти же сутки в СНТ «Дзержинец» в Тракторозаводском районе Волгограда в пожаре ожог ступни получила несовершеннолетняя девочка. Сейчас се жизни ничто не угрожает. ЧП также удалось оперативно ликвидировать.