Всего одна авария произошла 16 января в Волгоградской области. Местом происшествия стал Краснооктябрский район Волгограда. Около двух часов дня по улице Таращанцев в сторону Штеменко ехал 53-летний водитель «Киа Рио». Напротив дома №18 он выехал на полосу встречного движения, чтобы совершить обгон, но маневр не удался.- В результате совершил столкновение с автомашиной «Шкода Актавия». 30-летняя женщина-водитель автомашины «Шкода Актавия» доставлена в медучреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.Стоит отметить, что волгоградские автомобилисты с наступлением непогоды стали более аккуратны на дорогах. За эти дежурные сутки инспекторы ГИБДД задержали всего шесть пьяных водителей, хотя обычное статистика вдвое-втрое выше. Также зафиксировали 581 нарушение правил дорожного движение, что тоже в целом ниже обычных показателей.