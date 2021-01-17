Зима в самом разгаре, но не успеешь оглянуться, как волгоградским любителям покататься на льду придется отложить любимую пару до следующего сезона. Чтобы горожане не скучали и не забывали про движение, в парке «Раздолье», который находится в центре Волгограда в пойме реки Царица, придумали альтернативу зимнему виду спорта – четырехколесные ретро-ролики. А вместо льда и снега – декорации, которые защитят от летнего зноя.- Это декорации в виде зонтиков будут защищать от солнечных лучей в жаркую погоду и спрей-зона, которая поможет охладиться даже в самую сильную жару, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.Помимо этого, для волгоградцев поставят большие трамплины и бассейны с шарами. Можно будет наслаждаться активным семейным отдыхом, весело проводить вечера с друзьями, не выезжая из города.