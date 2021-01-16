К вечеру 16 января снегопад в Волгограде и области почти прекратился. Лишь кое-где срываются с неба небольшие осадки. Зато мороз ударил крепкий. Столбик термометра стремительно стал опускаться вниз. А волгоградские синоптики говорят: «Завтра будет еще холоднее!». И пророчат, что в воскресенье, 17 января, местами в Волгоградской области подморозит аж до минус 22 градусов.- Ветер с юго-западного сменится на западный, и усилится. Местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Усилится и мороз. Температура воздуха ночью с 16 на 17 января составит в среднем в регионе -12...-17 градусов, местами до -22 градусов. В Волгограде будет немного теплее: ночью минус 14…16 градусов, - дает прогноз Волгоградский Гидрометцентр.Обильных осадков, как в последние дни, не будет. Но местами пойдет небольшой снег. А в отдельных районах Волгоградской области ночью с 16 на 17 января ожидается метель. При этом на дорогах сохранятся гололедно-изморозевые отложения.Так что одевайтесь теплее и берегите себя!