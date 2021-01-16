За Викторию Маркович переживал и радовался весь Волгоград, и не только: еще бы 27-летняя волгоградка 15 января родила четверняшек. Теперь у нее четыре сына и две старшие дочки.«Как прошло? Несмотря на анестезию, я почти все ощущала. Было больно, но едва я услышала первое «мяуканье» моей крохи, я забыла обо всем…», поделилась своими ощущениями волгоградка.Напомним, у Виктории появились на свет четыре мальчика, двое из которых – близнецы. Первым родился Кирилл, потом появился кроха Богдан (самый маленький из братиков, весом всего 900 граммов), третьим был Роман, а последним – Дима.Едва Виктория пришла в себя после операции, она сразу отправилась к малышам.«Как только смогла встать с кровати, пошла в реанимацию к сыночкам. Пока они все еще «под куполом». А меня уже перевели в обычную палату. Надо сказать, что обо мне здесь очень заботятся – и условия хорошие, и медсестры, и врачи, - поделилась с подписчиками волгоградка. – Кормить малышей буду по времени – каждые три часа буду приходить к ним. Все у нас хорошо».