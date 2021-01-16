Как не просят медики и власти пожилых волгоградцев беречь себя от коронавируса, все равно среди новых пациентов очень много стариков. Сегодня, 16 января 2021 года, положительный тест на COVID-19 получили 262 волгоградца, из них 54 человека – это люди старше 65-ти лет (то есть каждый пятый заболевший). Много пациентов и в возрасте от 50 до 64 лет – 83 человека. Но больше всего вирус «косит» людей от 30 до 49 лет – таких сегодня 92 жителя Волгоградской области. А вот дети болеть стали меньше: за сутки ковид диагностирован у 17-ти ребят.При этом география распространения коронавируса в регионе все ширится. Сегодня на ковидной карте кроме лидеров Волгограда и Волжского, где зарегистрировано 107 и 33 новых случая соответственно, еще попал 21 район области.