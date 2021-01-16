Коронавирус коварен тем, что даже опытные медики не всегда знают, как он себя поведет в конкретном случае. Некоторых спасают и на последней стадии болезни, а некоторые умирают, несмотря на то, что лечились с первого дня. Вот, в Волгограде от COVID-19 скончался 48-летний мужчина. Казалось бы, еще молодой организм, и за медпомощью он обратился в первый же день, как почувствовал недомогание. Но ни амбулаторное лечение, ни процедуры в стационаре не помогли. Он умер в больнице №5 Волгограда. В региональном оперштабе говорят, что мужчина страдал хроническим заболеванием органов дыхания.Еще один 61-летний мужчина умер в больнице №3. Он тоже лечился с первых дней, как почувствовал первые признаки ковида, причем под наблюдением врачей. Но положительного результата лечение не принесло. У волгоградца были заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы.В летальный список попали и три женщины: 80-летняя волгоградка, 53-летняя жительница Октябрьского района, и 77-летняя пенсионерка из Даниловского района. У все были проблемы с сердцем. Несмотря на всю оказываемую им помощь, спасти пациентов не удалось.