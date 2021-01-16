Антиковидная плазма, конечно, не панацея, но она уже спасла не одну жизнь. Поэтому те, кто столкнулся с коронавирусом и с его тяжкими последствиями, знают, насколько ценна каждая капля такой плазмы. Эти волгоградцы сегодня активно идут в центр переливания крови, чтобы поделиться своими антителами с теми, кто в них сейчас остро нуждается. С июня 2020-го (когда в Волгограде стали собирать антиковидную плазму) донорами стали уже 1818 человек. Они сдали 466 литров (это 1689 доз) пригодных для переливания. Все это передали в инфекционные стационары. Такую информацию «КП-Волгоград» предоставили в облздраве.На данный момент более 457 литров антиковидной плазмы уже перелили тем, кто в ней нуждался.- Случаев ухудшения состояния пациентов после переливания антиковидной плазмы не зафиксировано. В большинстве случаев отмечается улучшение состояния на фоне продолжающейся терапии, - отмечают в облздраве.При этом медики говорят, что потребность в донорах антиковидной плазмы все еще остается высокой. Если вы переболели коронавирусом, у вас есть антитела и вы готовы ними поделиться, обращайтесь в донорский отдела Волгоградского областного центра крови по телефону: (8442) 37-69-65 (звонки принимают ежедневно в рабочие дни с 13.00 до 15.00). Там вы получите всю необходимую информацию.