15 января 2021 года ушел из жизни основатель Казачьего театра в Волгограде заслуженный артист России Владимир Ляпичев. Об этом в соцсети сообщили его коллеги.Владимир Ляпичев прошел долгий путь от актёра до художественного руководителя театра. В 1992 году он основал волгоградский Казачий театр и руководил ним 17 лет. За эти годы он поставил почти 60 спектаклей классического и современного репертуара. Он тщательно подбирал фольклорные материалы: костюмы, обряды, песни и танцы.«Я стараюсь искать материал, который близок мне по духу, близок к пониманию мира, к моему пониманию истории и к казачеству», - говорит Ляпичев.«Коллектив Казачьего театра выражает соболезнование семье и родственникам в связи с тяжелой утратой», - написала в соцсети его коллега Катерина Кондрусева.«КП-Волгоград» также выражает свои соболезнования родным и близким Владимира Ляпичева.Светлая память.