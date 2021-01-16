К сожалению, сегодня водителей такси мало кто контролирует, отсюда и большое число нарушителей. Садясь в такси, уже и не наешь, кто тебя повезет – гонщик, пьяница или наркоман. Вот, 14 января в Советском районе сотрудники ДПС отдела ГИБДД Управления МВД России по Волгограду задержали таксиста, который был за рулем в «под кайфом».- Сотрудники ДПС остановили для проверки «Рено Логан», за рулем которого находился 32-летний мужчина. С первых же минут общения стало ясно, что водитель находится в состоянии опьянения. Ему предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался, признавшись, что перед выездом употребил наркотик. При осмотре машины в салоне также нашли несколько десятков грипперов (пакетов) с порошком. Как показала экспертиза, что в одних пакетиках была марихуана, а в других - синтетический наркотик мефедрон и амфетамин. Количества наркотика хватило бы для изготовления порядка ста разовых доз, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.Следователи уже завели на водителя уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить, с какой целью таксист хранил и перевозил такую крупную партию наркотиков.