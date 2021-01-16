«Ура! Заработало!», - так волгоградцы отреагировали на сообщение администраторов группы «Хоперский снег» об открытии горнолыжного склона. Да, вы не ослышались – склон заработал с 15 января 2021 года.Кто еще не в курсе: «Хоперский снег» - единственный в своем роде горнолыжный склон в Волгоградской области. Находится он в черте города Урюпинск, состоит из трех частей (две трассы для ватрушек, левая сторона – для горнолыжников, правая сторона – для сноубордистов (трамплин, рейлы, боксы)). Склон оборудован подъемником, есть лыжи, сноуборды и ватрушки на прокат. Также на территории склона есть домик, где вы можете обогреться, выпить чай/кофе.Стоимость владельцы решили пока не полнимать и оставили на уровне прошлогодних: аренда ватрушки – 100 рублей, сноуборда и лыж – 500 рублей, подъемник – 200 рублей.«16 и 17 января склон будет работать с 17.00 до 22.00», - сообщают владельцы.Все на склон!