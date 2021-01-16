Всю ночь дорожники беспрерывно чистили Волгоград от снежных завалов. Намело немало, на некоторые улицы, как рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии, технике пришлось неоднократно возвращаться для расчистки и посыпки. Но к утру 16 января 2021 года задачу, поставленную главой Волгограда, они выполнили – основные магистрали расчищены, движение транспорта свободное, пробки минимальные (по оценке Яндекса – загруженность дорог оценивается в три балла).- Ночью на расчистке работало более 100 единиц спецтехники, в том числе 70 КДМ. Сначала наносили реагенты, потом счищали снежную массу с проезжей части. За ночь очистили улицы Лавровая, Довженко, Казахскую, Кирова, 40 лет ВЛКСМ и Краснопресненскую, Колосовую и Ардатовскую, Таращанцев, Кубанскую, Елецкую и проспект Металлургов, и многие другие улицы. МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» высыпали на дороги свыше 6600 тонн противогололедных реагентов, - отчитываются в администрации города.При этом отмечают: погода пока не улучшится. Как прогнозируют в Волгоградском Гидрометцентре, с 16 января в Волгоградской области к снегопаду добавится еще и мороз. Столбик термометра уже сегодня опустится днем до -4, ночью до -13 градусов. Плюс к этому ветер и небольшой снег.- В случае ухудшения погодных условий и резких перепад температур дорожные и коммунальные службы готовы вывести на расчистку улиц дополнительную технику, - уверяют в мэрии.Напоминая, что за уборку во дворах отвечают управляющие организации – с них и спрос.