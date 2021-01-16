Опять активизировались лжебанкиры: за минувшие сутки они умудрились обмануть 13 волгоградцев и похитить с их счетов рекордную сумму – более 6 миллионов рублей. Причем, как сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, среди жертв мошенников не только пенсионеры, но и молодые грамотные, казалось бы, люди. Так, 32-летняя волгоградка сама перевела аферистам 1,5 миллионов рублей. Женщина поверила незнакомцу, который, представившись сотрудником банка, убедил ее перевести свои сбережения на сторонние и якобы безопасные счета.По такой же схеме «развели» и 73-летнюю пенсионерку из Камышина. Звонивший напугал пожилую женщину тем, что у нее с карты якобы кто-то пытается украсть сбережения, и под предлогом отмены несанкционированного списания убедил женщину перевести деньги на «безопасные» счета. Она и перевела – все свои 1,3 миллионов рублей.- Волгоградцы, будьте бдительными! Ни в коем случае никому не сообщайте персональные данные своих банковских карт. Помните, что все сведения о ваших счетах, кодах и паролях являются строго конфиденциальными, - еще раз напоминают волгоградцам в региональном Главке.