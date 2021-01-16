Несмотря на обильный снегопад и сложную обстановку на дорогах Волгоградской области, за сутки 15 января в регионе зафиксировано всего два ДТП с пострадавшими (хотя общее число аварий за этот день в два раза превысило среднесуточную статистику). В числе пострадавших вчера оказался и 10-летний школьник. Причем попал он под машину, можно сказать, по собственной беспечности: он хоть и бежал по нерегулируемому пешеходному переходу, но выскочил на проезжую часть буквально перед машиной. 59-летняя женщина-водитель «Киа Пиканто», которая как раз ехала по улице Пархоменко, не успела затормозить перед школьником и мальчишка оказался на дороге. Травмы получил не тяжелые – отделался ушибами. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону.А вечером 15 января ДТП с пострадавшим произошло в Камышине. Там 56-летний водитель «четверки» при повороте не уступил дорогу автомобилю «Опель Вектра». В результате аварии травмы получил 39-летний водитель иномарки, его госпитализировали.