Вчера, 15 января 2021 года, волгоградский «Ротор» прилетел на первые в этом межсезонье сборы – в турецкий Белек. С собой главный тренер взял 24 игрока. При этом в Турцию не полетели Олег Николаев, Патрисио Матрикарди и Седрик Гогуа.Николаев планирует покинуть «Ротор», сейчас он уже находится на просмотре в астраханском «Волгаре» и может перейти туда на правах аренды до конца сезона.С Матрикарди наставник сине-голубых решил распрощаться и предложил футболисту искать себе новый клуб.А вот Седрик Гогуа, который уже стал любимчиком волгоградских фанатов, не поехал на сборы по другой причине: перед отъездом у него оказался сомнительный тест на коронавирус. Поэтому пока на домашнем карантине и присоединится к команде позже.Зато в Белеке к «Ротору» присоединится новичок - полузащитник Гиорги Арабидзе. Также с собой Александр Хацкевич взял в Турцию на просмотр двух игроков из молодежного состава: вратаря Даниила Кузнецова и полузащитника Владимира Медведя. Прибудут в Белек и еще несколько потенциальных новичков.А пока с тренером на сборах готовятся: Байрыев, Кожемякин, Степанов, Шомко, Кверквелия, Манучарян, Чондрич, Репин, Кузнецов, Фламарион, Понсе, Муллин, Микелтадзе, Щеткин, Алейник, Жигулев, Колесниченко, Давиташвили, Серченков, Макаров, Песегов, Кипиани, Медведь и Маевский.