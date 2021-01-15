«Ну, что, волгоградцы, кто там снега просил? Дождались?!», - иронизируют в соцсетях наши земляки. Снега в Волгограде и области насыпало в последние дни действительно с лихвой. Сегодня город застыл в пробках, и коммунальщики едва справляются с заносами. К вечеру 15 января 2021 года, начальник волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающий среды Наталья Петрова заявила, что сегодня в Волгоградской области с 13.00 до 18.00 выпало практически пятьдесят процентов месячной нормы осадков. Говорит, больше всего досталось юго-восточным районам региона и областному центру.- Максимальное количество осадков зарегистрировано на территории Волгограда, Среднеахтубинского , Светлоярского и Ленинского районов -14-15 мм, - приводит данные волгоградский синоптик.При этом, если верить региональному Гидрометцентру, заметать Волгоградскую область будет еще несколько дней.