Новые передвижные флюорографы сегодня, 15 января 2021, поступили в клиники Урюпинского, Городищенского, Среднеахтубинского, Михайловского районов, а также в Камышин. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации региона.Как уточнили в облздраве, передвижные флюорографы оборудованы на базе шасси автомобиля «КамАЗ». Такие машины смогут доехать в самые отдаленные хутора и села области. Жителей будут заранее информировать о прибытии флюорографа, и они смогут обследоваться, не выезжая из своего населенного пункта. Говорят, благодаря новому мобильному оборудованию диагностика в районах станет доступнее.- Данные комплексы оснащены всем необходимым оборудованием для профосмотров, раннего обнаружения заболеваний органов грудной клетки и диагностики. Кроме того, они очень удобные, как для медперсонала, так и для пациентов - оборудованы кондиционером для проведения комфортного приема круглый год, - отмечают в облздраве.Данные флюорографы приобретены в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».