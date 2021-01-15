15 января снегопад едва не парализовал Волгоград: город застыл в пробках. Но к вечеру коммунальщики отчитались: на расчистку вывели всю технику, дорожники работают без остановки и движение на проблемных участках уже восстановлено.- Сегодня выпало уже до 10 сантиметров снега, поэтому мы вывели на расчистку дорог всю коммунальную технику: сейчас работает более ста машин (порядка 80-ти КДМ (комбинированные дорожные машины), грейдеры, самосвалы и погрузчики, которые пытаются сразу вывозить снег за пределы города), - рассказывает заместитель главы администрации Волгограда Сергей Разумный. – Основные силы брошены на опорные маршруты.Сложная обстановка была сегодня на мосту ВДСК в Красноармейском районе и на 8-м путепроводе. Чиновники говорят, виной всему водители большегрузов, которые до сих пор ездят на летней резине. Эти фуры и стали причиной заторов.- К вечеру мы убрали эти большегрузы в стороны и смогли расчистить и обработать данные участки песко-соляной смесью. На данный момент движение на всех дорогах восстановлено. На проблемных участках остаются дежурить по 2-4 машины, - отчитывается Разумный.Осложняют ситуацию и многочисленные аварии на дорогах. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, сегодня число ДТП уже в два раза превышает среднесуточные показатели.Власти просят водителей с пониманием отнестись к сложившейся обстановке, соблюдать дистанцию, а лучше по возможности вообще не выезжать.- За ночь мы планируем очистить все дороги в городе, а также остановки и выезды из больниц, первая на очереди – больница скорой помощи. Думаю, что до утра мы с поручением главы города справимся, - отметил Разумный.