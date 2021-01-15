Во вторник, 19 января весь православный мир будет отмечать праздник Крещения Господня. Одни волгоградцы в этот день потянутся за святой водой в храмы, другие – к прорубям, чтобы окунуться. В Волгограде торжественное освящение вод реки Волги пройдет на Центральной Набережной, у памятника «Гаситель».В 14.00 чин Великого освящения возглавит митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор в сослужении духовенства города Волгограда.- Богослужение будет организовано с разрешения регионального оперативного штаба и с учетом необходимых рекомендаций Роспотребнадзора, - уточняют в пресс-службе волгоградской епархии.При этом обращаются к волгоградцам с просьбой не нарушать ограничения, которые действуют в Волгоградской области из-за коронавируса, и приходить на водосвят в масках и перчатках.- Пожалуйста, позаботьтесь о здоровье своем и окружающих, - призывают в епархии.И отмечают, что во время богослужения на Набережной Волгограда будут постоянно дежурить православные волонтеры епархии.В волгоградской митрополии также напоминают, что «Крещение – это не «день здоровья» с закаливающими процедурами. Крещение Господне - день явления Бога во плоти. Еще один повод вспомнить о главном смысле нашей жизни - единении со Христом!».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Крещение в Волгограде откроют шесть купелейГде окунуться на Крещение 18 и 19 января 2021 года в Волгограде (подробнее)