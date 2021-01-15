К середине января зима решила напомнить волгоградцам о том, что такое снег и морозы. Область заметает второй день, сугробы уже по колено. Сегодня, 15 января 2021 года, начались задержки авиарейсов и в аэропорту Волгограда. Вовремя не улетели самолеты на Москву и в Ростов-на-Дону.Как следует из данных электронного табло волгоградской воздушной гавани, самолет на Ростов должен был вылететь из Волгограда еще в 11.00. На данный момент ориентировочное время отправления – 21.00. Отметим, что причиной стало закрытие ростовского аэропорта Платов. Его закрыли прием-посадку на из-за сложных метеоусловия утром 15 января – Ростов также заметает снегом.Но вечером 15 января не вылетел в назначенное время и самолет по маршруту \\"Волгоград-Москва (Шереметьево)\\". Время вылета с 17.25 перенесено на 21.00.