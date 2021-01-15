Накануне, 14 января, жители южных районов Волгограда стали жаловаться на сильный запах на улице. От химического смога у некоторых даже появилась тошнота и удушье. В Красноармейский район города выехали специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, чтобы выяснить причину едкого запаха. Они взяли пробы воздуха. И сегодня стали известны результаты лабораторных анализов. Исследования «Регионального центра экологического контроля» не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ.Неприятный запах в воздухе мог вызвать обнаруженный в допустимой концентрации сероводород, - рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды.В «Региональном центре экологического контроля» в круглосуточном режиме обрабатывают жалобы волгоградцев. Телефон горячей линии (8442) 94-00-34. Звонки принимают как специалисты центра, так и автоответчик. Все записанные обращения обрабатываются.