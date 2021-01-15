В администрации Волгоградской области новый год начался с рокировок в комитетах – «головы летят» одна за другой. Первыми ушли руководители регионального Госстройнадзора и комитета по развитию туризма. Сегодня, 15 января 2021 года, сменили глав еще в двух комитетах.В частности, Василий Иванов больше не будет возглавлять комитет сельского хозяйства. Его место заняла Марина Морозова, которая до настоящего момента была первым заместителем Иванова. Врио председателя комитета промышленной политики, торговли и ТЭК вместо Олега Николаева назначили Наталью Стрельцову. Она также ранее была заместителем руководителя. Правда, и Иванов и Николаев по-прежнему будут курировать эти направления в статусе заместителей главы региона.Также сегодня назначили новых руководителей на место уволенных ранее. Главой регионального Госстройнадзора вместо Александра Сторожука стал Евгений Панкин, который до этого был заместителем в этой инспекции. С 2018 года он занимал должность руководителя ГКУ ВО «Управление капитального строительства».А на место Светланы Матовой, которая занималась развитием туризма в регионе, пришел небезызвестный в Волгограде Владимир Попков. Тот самый, который долгие годы возглавлял региональный комитет культуры, а в последнее время был начальником управления по противодействию коррупции аппарата губернатора Волгоградской области.- Предложения по данным кандидатурам уже направлены в «Единую Россию», а также в профильные комитеты регионального заксобрания, - уточнили в администрации региона.