Волгоградская область 15 января 2021 вновь оказалась в снежном плену. Из-за этого уже во второй за неделю в регионе приостановлено междугородное и межмуниципальное автобусное сообщение. Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе, автобусы не будут ходить вплоть до 16 января 2021 года или до особого распоряжения.Снегопад заметает дороги областного центра – весь день на улицах десятибалльные пробки, покрываются снежными заносами региональные и федеральные трассы. Дорожная техника не успевает чистить и обрабатывать реагентами проезжую часть.По сообщениям синоптиков, снегопад продлится до конца дня 15 января. Уже сейчас снег сыпет гораздо меньше, чем днем. Вместо автобусов, которые вынуждены простаивать в пробках, мэрия Волгограда пустила больше трамваев. Но до окончания транспортного коллапса в регионе еще далеко.Наши корреспонденты ведут онлайн-трансляцию происходящего.