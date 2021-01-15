Волгоград снова оказался во власти непогоды. Снегопад заваливает улицы, автомобильное движение на дорогах встало. Около часа дня 15 января пробки достигли десяти баллов. Движение стоит до сих пор. Ехать на личном автомобиле бессмысленно, автобусы или троллейбусы тоже не выход из ситуации. Поэтому волгоградцы пересели на трамваи. Как рассказали «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс», специалисты отмечают увеличенный пассажиропоток. А вечером, когда люди поедут с работы домой, станет только больше. Поэтому на трамвайные маршруты вышло большее количество трамвайных вагонов.- Количество подвижного состава на линиях продолжает наращиваться по мере необходимости, - добавили в МУП «Метроэлектротранс».Кстати, возобновилось в полном объеме движение трамваев №2, 6 и 12. Они вчера и сегодня в первой половине дня ходили до остановки «Завод Ахтуба» из-за оборвавшейся контактной сети и поднявшихся плит на железнодорожных путях.