В Волгоград сегодня, 15 января, доставят ребенка и девушку, которые пострадали в страшной аварии в Ростовской области. ДТП произошло ночью 2 января на 249 километре трассы А-260. Микроавтобус «Нyundai H1» ехал из Волгограда. В нем были две семьи из областного центра и Михайловки, всего 7 человек, в том числе дети. В соседнем регионе были сложные погодные условия из-за тумана. Микроавтобус оказался на встречке, где влетел в грузовик «Renault». На месте аварии погибли двое мужчин и две женщины. Также получили различные травмы 19-летняя девушка 2001 года рождения, а также мальчик и девочка восьми лет. Всех их госпитализировали в областную больницу Ростова. 8 января выписали мальчика, которого забрали родственники. А сегодня девушку и девочку в Волгоград привезет спецтранспорт.Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, состояние двух пострадавших остается удовлетворительным. В родной город их доставят на автомобиле отделения санитарной авиации 25-й больницы. Вертолет не может их забрать из-за снегопада в Волгоградской области. Девочка и девушка будут продолжать лечение в больнице №7.