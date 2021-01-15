18 января 2021 года жители Волгограда, Волжского и близлежащих районов области останутся без радио и телевидения. На весь день с 8 до 17 часов запланированы плановые профилактические работы в Волгоградском ОРТПЦ. Посмотреть любимые сериалы на ТВ жители Волгоградской области все же смогут, так как вещание цифровых телерадиоканалов первого и второго мультиплекса будет идти через дополнительные сети. Однако возможно прерывание сигнала и полное его отсутствие на телевизорах у жителей Волгограда, Волжского, Городищенского, Дубовского, Среднеахтубинского, Иловлинского, Калачевского, Ленинского, Октябрьского и Светлоярского районов. Также профилактику проведут на сети аналогового ТВ и ФМ радиовещания.Как сообщили в Волгоградском ОРТПЦ, 18 января 2021 с 8 часов до 17.00 не будут вещать радиостанции: Радио книга, Ретро ФМ, Европа Плюс, Русское Радио, Спорт FM, АВС, Радио Дача, Новая Волна, Радио Максимум, Эхо Москвы, ВГТРК-MUX Волгоград, Радио России (а), Маяк (а), Наше Радио, Радио Евразия-Поволжье_ Радио 7, Орфей, Вести FM (а), а также Первый Волгоградский канал, Страна.СуперТВ, Матч Страна (а).Кроме того, в Клетском, Котельниковском (Чилеково) и Урюпинском районах Волгоградской области телевидение и радио отключат 18 января 2021 с 3:00 до 12:00. В Суровикинском районе – 19 января с 8 до 17 часов.- Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохой погоды, - отмечают в ОРТПЦ.