В регионе пока нет взрывного роста заболеваемости COVID-19, который перед Новым годом предрекали власти. Но это не значит, что пандемия отступила. В регионе готовятся начать массовую вакцинацию от коронавируса. Она начнется в понедельник, 18 января. Об этом заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с главами районов. Совещание прошло в формате видеоконференции, сообщили «КП-Волгоград» в региональной администрации.- Со следующей недели, в соответствии с поручением Президента России, приступаем к массовой вакцинации жителей, - отметил Андрей Бочаров.Губернатор попросил руководителей районов обратить особое внимание на работу по вакцинации населения.Напомним, в Волгоградской области уже работают 13 прививочных центров. Медики ставят уколы с препаратами «Спутник V» и «Эпивак-Корона». Ранее сообщалось, что в регион до конца февраля поступят более 92 тысяч доз вакцины от коронавируса.