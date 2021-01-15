На отреставрированной Набережной Волгограда, где ежедневно гуляют сотни людей, один из новых фонарей едва не убил собаку. Нет, он не упал, он бился током. О том, что произошло, рассказал на своей страничке в соцсети волгоградский блогер Павел Шамне.«Мы гуляли с собаками и вдруг я заметил, как одна из них, оказавшись у фонаря, стала подпрыгивать и взвизгивать. Было понятно, что у основания фонарного столба бьет током (хотя и не верилось, что новые столбы на отремонтированной Набережной такие опасные). Я позвонил в службу спасения, описал проблему и стал дожидаться «аварийку», предупреждая гуляющих по Набережной, чтобы они не подходили близко к опасному столбу (прямо, как в советском фильме «Опасно для жизни!» с Леонидом Куравлевым). Прибывший наряд электриков успешно обезвредил столб. Но остался вопрос – «Сколько еще таких потенциальных фонарей-убийц на волгоградской Набережной?» Проверять остальные столбы электрики не стали, заверив, что передадут информацию в ответственную организацию», - поведал волгоградец.В мэрии «КП-Волгоград» при этом заявили, что в единую диспетчерскую службу заявок от волгоградцев на неисправный фонарь на Набережной не поступало. Но заверили, что компания-концессионер «Светосервис», ответственная за наружное освещение в Волгограде, уже проверяет все опоры фонарей на улице 62-й Армии.