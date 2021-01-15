На сегодня, 15 января 2021, в Волгоградской области 259 заболевших коронавирусом и на Волгоград приходится 117 из них. Продолжает прирастать заразой рекордными темпами Камышин – плюс 25 человек, а в Волжском всего 10 новых инфицированных, как и в Михайловке. Больше сразу в нескольких районах региона: Иловлинский – плюс 13 заболевших ковидом, Новониколаевский – плюс 11. Всего за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом выросло в 25 районах Волгоградской области.По данным оперштаба, в Старополтавском и Светлоярском районах Волгоградской области на сегодня по восемь заболевших ковидом, в Городище – семь, в Среднеахтубинском – шесть, В Быковском – пять. Три района внесли в списки ковид положительных по четыре жителя: Ольховский, Чернышковский и Руднянский. Дубовский район получил на сегодня три положительных теста, это последний из ближайших к Волгограду районов, кто продолжает держать оборону.По три заразившихся также во Фролово, Новоаннинском, Николаевском и Котельниковском районах. По два новых случая зарегистрировано в Котовском, Урюпинском, Суровикинском и Ленинском. Еще в четырех районах по одному новому ковидному больному, в их числе Калачевский и Октябрьский, Еланский и Нехаевский.На этот раз среди заболевших 40 детей, в том числе 6 младенцев и 25 школьников, которые недавно вышли с каникул. Заболели ковидом 55 волгоградцев старше 65-ти лет, и 68 человек из возрастной категории от 30 до 49 лет.