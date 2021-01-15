В Волгоградской области пандемия унесла жизни 531 человека. 15 января подтвердились 4 летальных исхода. К сожалению, от вируса погибают совсем молодые люди. И молодые мамы. 40-летняя волгоградка родила ребенка. Врачам пришлось делать «Кесарево сечение». Спустя неделю жительница Волгограда стала чувствовать себя хуже. Оказалось, что у нее коронавирус. Он подтвердился после КТ-исследования и ПЦР-теста. Пациентку положили в Волжский в больницу Фишера. Но спасти ее не удалось. Как отметили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, у волгоградки были проблемы с сердцем и хроническое вирусное заболевание.При первых симптомах недомогания пошел в поликлинику 46-летний житель областного центра. Терапевт назначил ему амбулаторное лечение, которое не давало положительной динамики. Тогда мужчину направили в 5-ю клиническую больницу. У него были хронические заболевания кроветворной системы и органов дыхания. Не смогли спасти медики 65-летнюю камышанку с проблемами с сердцем и желудочно-кишечным трактом. Она обратилась за помощью спустя неделю после заболевания. Ее госпитализировали в городскую больницу №1.В тяжелом состоянии в реанимации местной ЦРБ оказался 64-летний житель Светлоярского района. В ковидном госпитале не смогли установить дату и способ заражения. У пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.