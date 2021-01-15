В Волгограде прокуратура передала в суд уголовное дело по факту смерти 23-летней Виктории Филипповой при взрыве газа в своей квартире. Обвиняется 42-летний слесарь по эксплуатации и ремонту систем газораспределения и газопотребления коммерческой организации. Ему вменяют статью - выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Если Кировский районный суд поддержит обвинение прокуратуры, мужчина может оказаться за решеткой на 6 лет. Он полностью признал вину.Следствие установило, что утром 27 октября 2020 года в квартире Виктории, которая была сиротой, на улице Санаторной, 16 слесарь проводил пуско-наладочные работы. Он обнаружил в газовом стояке скопление воздуха, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР. Мужчина отсоединил газовую трубку от двухконтурного котла, нарушив требования нормативной и технической документации. Специалист стал продувать газовый стояк. В этот момент случилась утечка голубого топлива, а затем взрыв. В квартире находились 23-летняя девушка, слесарь и 41-летняя контролер ресурсоснабжающей организации.Более двух недель медики боролись за жизнь Виктории Филипповой. Она получила многочисленные ожоги разных частей тела. 14 ноября она скончалась в больнице. Квартиру на Санаторной, 16 девушка получила в 2020 году как сирота. Взрыв газа причинил тяжкий вред контролеру ресурсоснабжающей организации. Расследование уголовного дела проводило областное Следственное управление СКР.