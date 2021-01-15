Инспекторы ГИБДД регулярно задерживают пьяных водителей, среди которых бывают и таксисты. Накануне, 14 января, один из них снова попался полицейским. Но перед этим он совершил ДТП. В 22.20 в Краснооктябрьском районе 32-летний таксист на «Skoda Rapid» мчался по улице Хользунова. Он начал обгонять другие машины, выехал на встречку, где влетел в «ВАЗ-21083». Травмы получил 33-летний водитель «восьмерки», которого увезли в больницу. А виновник аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.В Краснослободске днем в четверг в переулке Кировском водитель сбил 41-летнего пешехода. ДТП случилось в 16.20 напротив дома №6. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте. А водитель умчался с места происшествия, его ищет полиция. Пешехода госпитализировали.