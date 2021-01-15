В Волгограде второй день трамваи ходят по усеченным маршрутам. Все из-за непогоды и ее последствий. Сразу три маршрута - №2, 6, 12 – по-прежнему курсируют до остановки «Завод Ахтуба». Накануне, 14 января, между остановками «Школа №36» и «Раздольная» оборвалась контактная сеть. На проводах образовалась наледь, из-за которой и случилась техническая проблема. Рабочие быстро ликвидировали обрыв. Но образовалась другая проблема.- Ситуация осложнилась перекосом части плит в межколейном пространстве, выявленным в ходе обкатки участка между остановками «Школа №36» и «Раздольная». По предварительным данным, к деформации привели продолжительные обильные осадки, сопряженные с перепадом температур, состояние плит стало препятствовать нормальному прохождению электротранспорта, - сообщили «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс».Бригады ремонтируют поднявшиеся плиты на трамвайной линии. Работы не прекращались и ночью. Задействовали спецтехнику, в том числе 2 крана-манипулятора. Сейчас перекладка плит завершилась. Рабочие очищают пути от наледи. В ближайшие часы трамвайные маршруты №2, 6 и 12 должны возобновить движение в обычных границах, добавили в «Метроэлектротрансе».