Вечером 14 января в поселке Городище под Волгоградом 11-летний школьник упал в глубокую яму, наполненную водой. В ледяной воде мальчик провел несколько минут – все это время он не чувствовал дна, но, к счастью, продержался на плаву, пока не крики его друзей не прибежали взрослые, один из которых и вытащил ребенка из коммунальной западни.Яма эта расположена прямо в центре детской площадки в частном секторе на улице Пассара. Местные коммунальщики вырыли ее еще в декабре, но ни зарыть, ни даже оградить сигнальной лентой не удосужились. В тот день 11-летний мальчик с друзьями пошел гулять. Дети увидели на площадке лед, думали лужа замерзла. Но лед не выдержал. Мальчик ушел в воду и лишь каким-то чудом смог удержаться на плаву и не провалился под находившуюся в яме трубу. При росте более 150 сантиметров школьник не чувствовал дна под ногами. Глубина траншеи – около 3 – 4 метров.Друзья сначала попытались вытащить его сами – кинули санки, потом начали звать на помощь. К счастью, крики детей услышали жители соседних домов. Они вытащили мальчика из коммунальной ямы и доставили домой. Ребенок чудом остался жив. Уже дома он долго отогревался в теплой ванне и молился. По словам матери, сына трясло от холода и от страха. После у него поднялась температура.На место ЧП жители Городище вызвали участкового, который зафиксировал произошедшее и то, что глубокий котлован коммунальщики никак не огородили.- Материал зарегистрирован, информация будет направлена в администрацию и ЖКХ для принятия мер реагирования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.Жители Городище намерены довести это дело до конца. По словам общественницы Татьяны Серенко, последует обращение в прокуратура и жалоба на водоканал. Который, кстати, сразу пригнал технику к яме после падения в нее ребенка.