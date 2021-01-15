Утром 15 января на юге Волгограда машины не толпились в пробке на мосту через Волго-Донской канал. Многочисленные и глубокие ямы, которые становились препятствием для легкового и грузового транспорта в Красноармейском районе, заделали. На объект ночью вышли рабочие подрядной организации. Бригады применили технологию, по которой можно отремонтировать дорогу и в зимних условиях при небольшом морозе. Но нужно было дождаться прекращения ледяного дождя и снега. Минувшей ночью осадков не было. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, специалисты укладывали асфальт, температура которого достигала 140 градусов. Влага в ямах испарилась, а состав смеси обеспечивает быстрое сцепление.В течение ночи подрядчик залатал более 150 квадратных метров дороги. И с утра движение в южной части города стало свободнее. В мэрии добавили, что дефекты на мосту через ВДСК в Красноармейском районе образовались в декабре-начале января из-за перепадов температур с сильными осадками. В прошлый раз дорогу ремонтировали прошлой весной. Не прошло и года, а ямы снова появились. Капитальные работы на мосту делали в 2009 году.Напомним, после новогодних каникулах ежедневно автомобилисты простаивали в пробках на мосту через Волго-Донской канал. Движение стояло не только в утренние и вечерние часы, но и в дневные. Проверку состояния проезжей части провели сотрудники ГИБДД, которые нашли многочисленные просадки асфальта и выбоины, нарушающие показатели ГОСТа.