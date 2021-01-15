В Волгограде и области наконец-то отступили ледяные дожди, из-за которых автомобилисты стояли в пробках, а пешеходы направлялись в травмпункты после падений на скользких тротуарах. При этом температура в областном центре держалась не очень низкой. Зато в выходные, 16 и 17 января, в Волгограде ожидается похолодание.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода», ближайшей ночью в региональной столице будет не сильной холодно: всего 4-6 градусов со знаком «минус». В субботу днем будет ясно, столбики термометров удержатся на уровне -4. Ожидается также небольшой снег и западный ветер около семи метров в секунду. Зато в воскресенье мороз будет крепчать. В ночь с 16 на 17 января. Температура в Волгограде упадет до 13-15 градусов. В воскресенье днем будет пасмурно, к вечеру возможен мелкий снег. И будет холодно – 10-12 со знаком «минус».Морозная погода со снегом сохранится в Волгограде и в начале следующей недели.