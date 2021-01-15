Накануне, 14 января, жители южной части Волгограда стали испытывать огромный дискомфорт. В Красноармейском и Кировском районах стоял жуткий химический запах. От смога у некоторых волгоградцев ухудшилось состояние. Начались тошнота и удушье. Горожане недоумевали, откуда же тянет такой вонью? Пока неизвестно, откуда пошел смог. Но власти отреагировали на проблему.Как сообщили «КП-Волгоград», специалисты комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии организовали проверку. Они должны установить источник химического смога на юге города. В четверг взяли пробы воздуха для анализов. В ближайшее время станут известны их результаты.Добавим, в Красноармейском районе Волгограда находится ряд химических предприятий.В начале года у жителей юга города хватает проблем – помимо экологической, там еще ежедневно случается транспортный коллапс из-за ям на мосту через Волго-Донской канал. Машины стоят в пробках с утра до позднего вечера. А ГИБДД проверила состояние дороги, которая не соответствует требованиям.