Погода продолжает испытывать Волгоградскую область. Снегопады, ледяные дожди и метели усложнили ситуацию на дорогах. В Камышинском районе встали в пробку автомобили на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Непогода бушует и в соседних регионах. Так Саратовская область вводила ограничение на движение большегрузов и общественного транспорта ночью 14 января. Когда разрешили ехать в сторону Волгоградской области всем, случился транспортный коллапс.- Затруднение движение на трассе Р-228 было вызвано большим количеством грузовиков, которые поехали после снятия ограничений в Саратовской области. В сложных погодных условиях транспорт скапливается спусках и подъемах. Два сложных участка как в районе Камышина и села Белогорки. Там движение затруднилось, но не приостанавливалось, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Упрдор Москва-Волгоград.На участке трассы в Камышинском районе работают 10 единиц спецтехники, инспекторы ГИБДД, представители подрядной организации и Упрдора. Дорога обрабатывается и очищается. Спецмашины помогают фурам, которые самостоятельно не могут преодолеть подъемы.- Там весь день работает ГИБДД. Сотрудники приостанавливали движение, пропускали фуры, чтобы те могли набрать скорость и подняться на сложных участках трассы, - добавили в пресс-службе Упрдор Москва – Волгоград. Сейчас со стороны Саратова ситуация уже гораздо легче, скорость движения увеличилась. Со стороны Волгограда пока продолжается помощь фурам на спусках и подъемах.