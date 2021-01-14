В некоторых компьютерных играх можно спокойно вскрыть любой автомобиль и доехать на нем, куда угодно, либо для выполнения миссии. Накануне, 13 января, что-то подобное решил исполнить житель Волгограда. 26-летний молодой человек в Краснооктябрьском районе шел домой и увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-21054». Захотел на нем добраться до места жительства. Он подошел к легковушке, разбил стекло водительской двери и пытался завести мотор. Для этого соединял провода. Сработала сигнализация. Ее звуки и услышал хозяин машины. Он выбежал на улицу, заблокировал угонщика в авто и позвонил в полицию.Сбежать несостоявшемуся угонщику не удалось. Полицейские задержали парня, которого ранее уже судили за кражу и угон автомобиля, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД по городу Волгограду. Возбудили уголовное дело. Рецидивисту грозит до пяти лет тюрьмы.