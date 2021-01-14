Бессонную ночь не только для своих родителей устроил 15-летний школьник из Суровикинского района Волгоградской области. Еще 12 января 34-летняя жительница одного из хуторов обратилась в полицию из-за пропажи своего сына. Подросток не вернулся из школы. По тревоги на поиски поднялись полицейские Суровикинского и соседних районов – около 80 человек. Также школьника искали по хутору, прилегающей местности и на прибрежной зоне представители администрации, казаки, волонтеры. И утром 13 января мальчишку нашли живым и невредимым. Инспекторы ДПС заметили, что вдоль железной дороги идет подросток. Это и был нарушитель спокойствия.Оказалось, что после школы он не захотел идти домой. Мальчик рассказал полицейским, что поссорился с родителями из-за их мер воспитаний. Теперь подразделение по делам несовершеннолетних разберется, что же произошло в семье. Подросток ушел из хутора в сторону Суровикино. А когда стемнело, решил переночевать на теплотрассе, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.