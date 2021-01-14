Руководитель региона и мэр города обсудили перспективы и сроки реконструкции исторической части Ельца.«В минувшем году из-за сложной эпидемиологической обстановки нам пришлось немного скорректировать работу по реализации этого проекта, но все планы мы обязательно воплотим в жизнь. Сейчас мы плотно работаем с профильными министерствами. У Ельца большое историческое наследие, которое необходимо возродить и сохранить. Убеждён, что мы сможем сделать город ещё более красивым и привлекательным для туристов», – прокомментировал Игорь Артамонов.